"Локомотив" и Adidas стали партнерами

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Локомотив" и компания Adidas объявили о долгосрочном партнерстве, церемония подписания договора прошла в четверг в Москве.

Соглашение о техническом партнерстве вступит в силу с 1 июля 2020 года.

"Сотрудничество с компанией открывает нам принципиально новые горизонты. Мы обсуждаем новые проекты, связанные и с "Локоболом", и с празднованием 100-летия (в 2022 году - ИФ) клуба", - заявил на пресс-конференции гендиректор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

Начиная с сезона 2020/2021, команды, входящие в структуру "Локомотива", будут экипированы продукцией Adidas. Финансовые условия контракта Кикнадзе называть не стал, сообщив, что партнер получит соответствующие бонусы в зависимости от успешности выступления клуба и объема продаж экипировки. Гендиректор "Локомотива" напомнил, что первый контракт с Adidas клуб подписал в 1989 году.