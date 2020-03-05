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"Химки" вышли в полуфинал Кубка России, разгромив московское "Торпедо"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Подмосковные "Химки" в матче 1/4 финала ОЛИМП Кубка России по футболу крупно выиграли у московского "Торпедо".

Игра прошла в четверг на стадионе "Химки" и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

Оба клуба выступают в Футбольной национальной лиге.

Соперником клуба "Химки" станет победитель пары "Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург). Игра перенесена на 18 марта из-за неготовности стадиона в Ярославле.

футбол Химки Торпедо

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