"Химки" вышли в полуфинал Кубка России, разгромив московское "Торпедо"
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Подмосковные "Химки" в матче 1/4 финала ОЛИМП Кубка России по футболу крупно выиграли у московского "Торпедо".
Игра прошла в четверг на стадионе "Химки" и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.
Оба клуба выступают в Футбольной национальной лиге.
Соперником клуба "Химки" станет победитель пары "Шинник" (Ярославль) - "Урал" (Екатеринбург). Игра перенесена на 18 марта из-за неготовности стадиона в Ярославле.