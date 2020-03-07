Чемпион мира про футболу Рональдиньо арестован в Парагвае за фальшивый паспорт

Роналдиньо берут под стражу в Парагвае Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Бразильский экс-футболист Рональдиньо и его брат были арестованы в Парагвае вечером 6 марта по подозрению в использовании поддельного паспорта при въезде в страну. Как сообщает "Би-би-си", по данным прокуратуры, братья въехали в страну по фальшивым документам в среду, 4 марта.

39-летнего Рональдиньо и его брата допросили, в их гостиничном номере прошел обыск.

Как уточняет Associated Press бывший полузащитник сообщил, что документы, по которым он въехал в Парагвай, он получил в качестве подарка от бразильского бизнесмена Вильмондеса Соузы Лиры, который уже находится в тюрьме.

СМИ разъясняют, что ордер на арест был выписан еще 5 марта, сначала экс-футболиста и его брата отпустили, но затем вновь взяли под стражу.

В июле 2019 года появились сообщения, что у Рональдиньо конфисковали его бразильский и испанский паспорта в связи с неуплатой налогов и неоплаченными штрафами за незаконное строительство.

Рональдиньо является чемпионом мира по футболу в составе сборной Бразилии 2002 года, победителем Лиги чемпионов в составе "Барселоны", обладателем Золотого мяча и титула лучшего игрока мира по версии ФИФА.