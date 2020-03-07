Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 02:48

Чемпион мира про футболу Рональдиньо арестован в Парагвае за фальшивый паспорт

Чемпион мира про футболу Рональдиньо арестован в Парагвае за фальшивый паспорт
Роналдиньо берут под стражу в Парагвае
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Бразильский экс-футболист Рональдиньо и его брат были арестованы в Парагвае вечером 6 марта по подозрению в использовании поддельного паспорта при въезде в страну. Как сообщает "Би-би-си", по данным прокуратуры, братья въехали в страну по фальшивым документам в среду, 4 марта.

39-летнего Рональдиньо и его брата допросили, в их гостиничном номере прошел обыск.

Как уточняет Associated Press бывший полузащитник сообщил, что документы, по которым он въехал в Парагвай, он получил в качестве подарка от бразильского бизнесмена Вильмондеса Соузы Лиры, который уже находится в тюрьме.

СМИ разъясняют, что ордер на арест был выписан еще 5 марта, сначала экс-футболиста и его брата отпустили, но затем вновь взяли под стражу.

В июле 2019 года появились сообщения, что у Рональдиньо конфисковали его бразильский и испанский паспорта в связи с неуплатой налогов и неоплаченными штрафами за незаконное строительство.

Рональдиньо является чемпионом мира по футболу в составе сборной Бразилии 2002 года, победителем Лиги чемпионов в составе "Барселоны", обладателем Золотого мяча и титула лучшего игрока мира по версии ФИФА.

футбол Бразилия Рональдиньо

Новости

"Спартак" победил "Динамо" в матче Кубка Гагарина, уступая 0:3

Известный шахматист и его подруга погибли в Москве от веселящего газа

Генеральный директор ФК "Локомотив": у меня нет конфликта с Семиным

Генеральный директор ФК "Локомотив": у меня нет конфликта с Семиным

ЕСПЧ признал справедливым наказание Платини

"Спартак" в меньшинстве победил ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

"Спартак" в меньшинстве победил ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Дюков анонсировал скорое продление контракта с Черчесовым

СКА вновь обыграл "Витязь" в первом раунде Кубка Гагарина

Поветкин будет драться с британцем Уайтом 2 мая в Манчестере

Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

МОК подтвердил проведение летней Олимпиады-2020

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');