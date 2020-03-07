Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 18:58

Болельщики подрались с судьями на турнире ММА в Черкесске

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Болельщики спортсмена из Кабардино-Балкарии Алима Гугова устроили потасовку с судьями во время турнира ММА, проходившего в столице Карачаево-Черкесии Черкесске в субботу.

"По предварительной информации, потасовка произошла между болельщиками проигравшего бойца из КБР и судьями. В конфликт вмешались сотрудники полиции и охрана. В течение полуминуты конфликт был урегулирован", - сообщил агентству "Интерфакс" начальник пресс-службы республиканского МВД Казим Байбанов.

Он уточнил, что в потасовке никто не пострадал.

Никаких заявлений и обращений в МВД региона по поводу произошедшего конфликта не поступало, добавил собеседник агентства.

Ранее видео боя спортсмена Джаддала Алибекова из Чеченской Республики и Гугова, на котором видно, как болельщики вошли в октагон и устроили потасовку, опубликовал ряд интернет-порталов.

Карачаево-Черкесия ММА

Новости

СКА обыграл "Витязь" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Российская премьер-лига-2019/20

ФК "Ахмат" наказали матчем без зрителей условно за инцидент с "Зенитом"

ФК "Ахмат" наказали матчем без зрителей условно за инцидент с "Зенитом"
Российская премьер-лига-2019/20

"Спартак" и ЦСКА оштрафовали на 425 тыс. и 225 тыс. рублей соответственно

Чемпион мира про футболу Рональдиньо арестован в Парагвае за фальшивый паспорт

Чемпион мира про футболу Рональдиньо арестован в Парагвае за фальшивый паспорт

"Спартак" победил "Динамо" в матче Кубка Гагарина, уступая 0:3

Известный шахматист и его подруга погибли в Москве от веселящего газа

Генеральный директор ФК "Локомотив": у меня нет конфликта с Семиным

Генеральный директор ФК "Локомотив": у меня нет конфликта с Семиным

ЕСПЧ признал справедливым наказание Платини

"Спартак" в меньшинстве победил ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

"Спартак" в меньшинстве победил ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Дюков анонсировал скорое продление контракта с Черчесовым

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');