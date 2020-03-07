Болельщики подрались с судьями на турнире ММА в Черкесске

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Болельщики спортсмена из Кабардино-Балкарии Алима Гугова устроили потасовку с судьями во время турнира ММА, проходившего в столице Карачаево-Черкесии Черкесске в субботу.

"По предварительной информации, потасовка произошла между болельщиками проигравшего бойца из КБР и судьями. В конфликт вмешались сотрудники полиции и охрана. В течение полуминуты конфликт был урегулирован", - сообщил агентству "Интерфакс" начальник пресс-службы республиканского МВД Казим Байбанов.

Он уточнил, что в потасовке никто не пострадал.

Никаких заявлений и обращений в МВД региона по поводу произошедшего конфликта не поступало, добавил собеседник агентства.

Ранее видео боя спортсмена Джаддала Алибекова из Чеченской Республики и Гугова, на котором видно, как болельщики вошли в октагон и устроили потасовку, опубликовал ряд интернет-порталов.