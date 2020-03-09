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"Зенит" и "Уфа" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" и футбольный клуб "Уфа" завершили вничью встречу в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги.

Результат матча, прошедшего в Санкт-Петербурге, - 0:0.

"Зенит" набрал 47 очков и занимает первое место. С учетом потерь петербуржцами очков в предыдущем туре (0:0 с "Локомотивом") преимущество "Зенита" перед идущим вторым "Краснодаром" теперь составляет шесть очков. До возобновления турнира оно составляло 10 баллов.

"Уфа" занимает восьмое место – 26 очков.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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