"Зенит" и "Уфа" сыграли вничью в матче РПЛ
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" и футбольный клуб "Уфа" завершили вничью встречу в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги.
Результат матча, прошедшего в Санкт-Петербурге, - 0:0.
"Зенит" набрал 47 очков и занимает первое место. С учетом потерь петербуржцами очков в предыдущем туре (0:0 с "Локомотивом") преимущество "Зенита" перед идущим вторым "Краснодаром" теперь составляет шесть очков. До возобновления турнира оно составляло 10 баллов.
"Уфа" занимает восьмое место – 26 очков.