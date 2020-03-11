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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:57

"Сочи" обыграл "Оренбург" благодаря дублю Кокорина

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" со счетом 5:1 обыграл "Оренбург" в перенесенном матче 18-го тура РПЛ.

В составе "Сочи" дублем отметился Александр Кокорин (35-я и 62-я минуты), еще по голу на счету Андрея Мостового (73) и Кристиана Нобоа (78). Также на 24-й минуте матча автогол забил Тимур Аюпов. "Оренбург" ответил голом Джоэля Фамейе (84).

Благодаря этой победе "Сочи" поднялся на 14-е место в чемпионате, "Оренбург" занимает 11-е место.

Следующий матч "Сочи" сыграет дома с "Краснодаром", "Оренбург" дома примет "Спартак".

Футбол Сочи Оренбург РПЛ

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