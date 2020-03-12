ФК "Спартак" не будет продавать билеты на матч РПЛ с "Уфой"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" принял решение провести домашний матч 24-го тура Российской премьер-лиги c "Уфой" при пустых трибунах, сообщает пресс-служба столичного клуба.

"В связи с указом мэра Москвы о запрете массовых мероприятий численностью свыше пяти тысяч участников сроком до 10 апреля футбольный клуб "Спартак-Москва" вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч 24-го тура Российской премьер-лиги против ФК "Уфа", который пройдет 4 апреля на "Открытие Арене", - говорится в сообщении.

"В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире. Информация о формате проведения ближайших домашних матчей будет опубликована на официальном сайте и в социальных сетях клуба на следующей неделе", - сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что РПЛ будет ограничивать число зрителей на московских матчах из-за угрозы заражения коронавирусом.

"В связи с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года "О введении режима повышенной готовности", последующего внесения изменения от 10 марта 2020 года и разъяснения РФС, Российская Премьер-лига сообщает, что матчи Лиги в установленные календарем сроки до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проведены с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях. На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры", - говорится в заявлении РПЛ.

"О решении клубов Российской Премьер-лиги, связанных с последствиями ограничения зрительской аудитории на конкретных матчах, будет сообщено дополнительно", - отмечается там же.

До 10 апреля 2020 года в Москве планируется провести следующие матчи: ЦСКА - "Уфа", "Локомотив" - "Оренбург", ЦСКА - "Зенит", "Спартак" - "Уфа", "Динамо" - ЦСКА.