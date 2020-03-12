ВФЛА оштрафована на $10 млн за нарушение антидопинговых правил

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Совет международной легкоатлетической ассоциации оштрафовал на $10 млн всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), сообщила пресс-служба World Athletics.

ВФЛА должна выплатить $5 млн из долга в $10 млн до 1 июля 2020 года, иначе будет приостановлен процесс выдачи нейтрального статуса российским спортсменам.

В конце ноября 2019 года независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина за нежелание сотрудничать в расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко, а также фальсификацию документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место пребывания для прохождения допинг-контроля.