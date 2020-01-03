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ВФЛА направила объяснение в AIU по делу Лысенко

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВЛФА) направила ответ в организацию AIU по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщает пресс-служба федерации.

"Всероссийская федерация легкой атлетики сообщает, что сегодня, 2 января, в соответствии со сроком, установленным Athletics Integrity Unit (AIU), ВФЛА направила в адрес AIU объяснение касательно обвинений, предъявленных федерации 21 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что ответ был направлен в срок. Также федерация оставила за собой право дальнейшего расширения и дополнения ответа.

"Действия ВФЛА касательно сроков предоставления информации в Athletics Integrity Unit были предварительно согласованы с AIU и находятся во временных рамках правового поля данного дела", - уточняют в ВФЛА.

ВФЛА AIU

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