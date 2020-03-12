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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:32

Ассоциация теннисистов-профессионалов приостановила проведение турниров

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) приостановила проведение всех соревнований на шесть недель из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба ATP.

"ATP объявляет о шестинедельной приостановке мужского профессионального теннисного тура из-за обострения проблем со здоровьем и безопасностью, возникающих в связи с глобальной вспышкой COVID-19. Приостановка означает, что все мероприятия ATP Tour и ATP Challenger Tour, запланированные до 20 апреля включительно, не состоятся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение ATP вступает в силу незамедлительно и все текущие турниры будут прекращены досрочно.

"Всемирный характер нашего спорта и необходимость международных поездок создают значительные риски и проблемы в текущих условиях, равно как и все более ограничительные директивы, издаваемые местными властями. Мы продолжаем следить за этим на ежедневной основе и с нетерпением ожидаем возобновления тура, когда ситуация улучшится", - сказал председатель ATP, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.

ATP - ассоциация теннисистов-профессионалов, которая организует крупнейшие турниры в мужском теннисе.

теннис коронавирус

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