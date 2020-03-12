Футболист итальянской "Сампдории" заразился коронавирусом

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского футбольного клуба "Сампдория" Маноло Габбьядини сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба ФК.

"У него есть некоторые признаки лихорадки, но он чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время клуб проводит все процедуры изоляции, требуемые законом.

28-летний Габбьядини играет в "Сампдории" с 2019 года. Всю карьеру он провел в Италии – в частности, в "Аталанте", "Ювентусе", "Наполи". На его счету несколько матчей за сборную Италии.

Габбьядини стал вторым футболистом Серии А (главный дивизион итальянского футбола), чей тест на коронавирус дал положительный результат. В среду сообщалось, что коронавирус подхватил защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани.

Италия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после Китая. В стране принимают жесткие меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены массовые мероприятия.