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"Динамо" победило "Спартак" и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина

"Динамо" победило "Спартак" и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" нанесли поражение столичному "Спартаку" в шестом матче серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина.

Результат встречи, прошедшей на "ЦСКА Арене" (домашняя арена "Спартака"), - 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу "Динамо". Победитель встречи определился в овертайме.

Счет в серии до четырех побед, таким образом, стал 4-2 в пользу "Динамо". Команда вышла в четвертьфинал, где сыграет с московским ЦСКА.

Что касается шестой встречи со "Спартаком", она прошла при пустых трибунах.

"В связи с решением государственных органов, касающегося введения режима повышенной готовности в Москве, отсутствием у клуба "Спартак" технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5000 человек, КХЛ приняла решение о проведении 12 марта 2020 года шестого матча серии 1/4 финала Западной конференции между "Спартаком" и московским "Динамо" без зрителей", - говорилось в сообщении пресс-службы КХЛ в четверг.

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