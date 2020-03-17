Сергей Прядкин на пять лет переизбран президентом РПЛ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сергей Прядкин переизбран президентом Российской премьер-лиги, сообщает пресс-служба РПЛ.

"17 марта 2020 года состоялось заседание общего собрания клубов НП "РФПЛ", на котором Сергей Геннадьевич Прядкин [единогласно] был выбран президентом премьер-лиги на новый пятилетний срок". - говорится в сообщении.

"Я благодарен клубам за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка. Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта лиги. Провели ребрендинг и обновили коммуникационную стратегию бренда. Усилили спортивную составляющую турнира. Ввели дополнительные критерии лицензирования, внедрили институт матч-менеджмента и перешли на современные принципы составления календаря. Стадионы стали более комфортными и безопасными", - заявил Прядкин.

"Для финансового стимулирования клубов и улучшения работы со зрителями ввели дополнительный маркетинговый критерий при распределении средств, продлили отношения с генеральным партнером и подписали соглашение с титульными партнерами. Чтобы двигаться вперед, нам предстоит сделать ещё больше. Сегодня были определены основные направления работы лиги на ближайшие 5 лет. Вместе мы будем делать её сильнее, привлекательнее и интереснее", - добавил он.

В январе нынешнего года Исполком Российского футбольного союза (РФС) обнаружил нарушения пр выборах президента РПЛ.

"При проведении выборов президента (...) 16 января 2020 года не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС", - говорилось в заявлении РФС.

В связи с этим на исполкоме РФС решено "обязать РФПЛ провести выборы президента РФПЛ в течение 3 (трех) месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС в полном соответствии с принципами и требованиями Устава ФИФА, Устава УЕФА, Типового избирательного кодекса ФИФА, Устава РФС и Избирательного регламента РФС".

В РФС отметили, что устав РФПЛ "не соответствует в отдельных частях законодательству РФ, регламентирующим документам ФИФА, Уставу РФС и Избирательному регламенту РФС", и обязали премьер-лигу привести устав в соответствии с требованиями.

Выборы, на которых были обнаружены нарушения, прошли 16 января в рамках собрания клубов премьер-лиги.