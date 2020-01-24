РФС обязал РФПЛ провести новые выборы главы в связи с нарушениями

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Исполком Российского футбольного союза (РФС) обнаружил нарушения пр выборах президента Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) .

"При проведении выборов президента РФПЛ 16 января 2020 года не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, предъявляемые регламентирующими документами ФИФА и РФС", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.

В связи с этим на исполкоме РФС решено "обязать РФПЛ провести выборы президента РФПЛ в течение 3 (трех) месяцев с момента вынесения настоящего решения Избирательного комитета РФС в полном соответствии с принципами и требованиями Устава ФИФА, Устава УЕФА, Типового избирательного кодекса ФИФА, Устава РФС и Избирательного регламента РФС".

В РФС отметили, что устав РФПЛ "не соответствует в отдельных частях законодательству РФ, регламентирующим документам ФИФА, Уставу РФС и Избирательному регламенту РФС", и обязали премьер-лигу привести устав в соответствии с требованиями.

16 января прошло собрание клубов премьер-лиги, на котором действующий глава организации Сергей Прядкин был переизбран на новый срок.