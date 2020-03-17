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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Гандбольный "Спартак" будет выступать под брендом ЦСКА

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU -

Московский мужской гандбольный клуб "Спартак" сообщил о прекращении существования.

"Уважаемые болельщики! С 17 марта 2020 года наш клуб перестает существовать под прежним названием. Наша главная задача - это популяризация гандбола в России и повышение рейтинга российских клубов за рубежом. К сожалению, эффективно продолжать эту деятельность под брендом "Спартак" мы больше не можем", - говорится в сообщении.

"Мы благодарны этой части нашей истории, но нам пора двигаться дальше!" - отмечается в сообщении, которое дополнено ссылкой на гандбольный клуб ЦСКА, который стал преемником "Спартака".

Московский гандбольный клуб "Спартак" был образован летом 2017 года. В дебютном сезоне столичный клуб завоевал серебряные медали чемпионата России, а также стал вторым в розыгрыше национального кубка.

Между тем в 2019 году в Москве появился женский гандбольный клуб ЦСКА.

гандбол

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