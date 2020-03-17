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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:08

Чемпионат России по гандболу приостановлен из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Федерация гандбола России (ФГР) объявила о приостановке чемпионата страны и Кубка России в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Решение принято исполкомом ФГР в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и в связи с распоряжениями федеральных и региональных властей, ограничивающими проведение спортивных мероприятий и перемещение команд. Также приостановка турниров соответствует рекомендациям Министерства спорта", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

"Здоровье и безопасность игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков остаются безусловными приоритетами ФГР. Гандбол обязательно вернется, как только ситуация позволит проводить полноценные соревнования, не подвергая их участников и зрителей риску", - подчеркивается в обращении.

"Все соревнования отложены до особого уведомления", - сообщила пресс-служба.

В мужской и женской Суперлиге Париматч осталось провести финальные части чемпионата. В Кубке России - "Финал четырех" среди женских команд.

Ранее были остановлены первенства России и всероссийские соревнования по гандболу. Кроме того, европейская федерация гандбола перенесла матчи всех клубных еврокубков и отбор на женский чемпионат Европы, а международная федерация гандбола - олимпийские квалификационные турниры.

гандбол

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