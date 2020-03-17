МОК пока не будет принимать радикальных решений по ОИ-2020

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) считает, что время для ключевых решений по летней Олимпиаде-2020 в Токио в свете ситуации с коронавирусом еще не наступило.

"До начала Игр остается более четырех месяцев, и на этом этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения; любое предположение в этот момент будет контрпродуктивным", - говорится в заявлении МОК во вторник.

"МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020 как можно лучше. Мы будем поддерживать спортсменов, консультируясь с ними и их соответствующими Национальными олимпийскими комитетами, а также предоставляя им самую свежую информацию и разработки, доступные для спортсменов во всем мире на веб-сайте Athlete365", - отмечается в заявлении.

При этом в МОК отмечают, что "ситуация с вирусом COVID-19 также влияет на подготовку к Олимпийским играм в Токио 2020 и меняется день ото дня". В комитете подчеркивают, что "солидарны со всем обществом, чтобы сделать все, чтобы сдержать вирус".

"Это беспрецедентная ситуация для всего мира, и мы думаем обо всех, кто пострадал от этого кризиса", - говорится в заявлении.

"МОК уверен, что меры, принимаемые властями стран во всем мире, помогут сдержать распространение вируса COVID-19. В этом контексте МОК приветствует поддержку лидеров G7, выраженную премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который сказал: "Я хочу отлично провести Олимпиаду и Паралимпийские игры, как доказательство того, что человеческая раса победит новый коронавирус, и я получил поддержку от лидеров G-7 ", - отмечается там же.



Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Между тем во вторник УЕФА объявил о переносе чемпионата Европы-2020 на следующий год.