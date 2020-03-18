"Ак Барс" пригрозил сняться с плей-офф в случае отказа КХЛ возобновить игры

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" выступил за то, чтобы сезон в КХЛ был завершен досрочно, без определения победителя розыгрыша Кубка Гагарина в связи с эпидемиологической ситуацией.

"Ак Барс" оставляет за собой право отказаться от продолжения участия в турнире, если розыгрыш будет возобновлен после 10 апреля.

В заявлении клуба говорится, что казанцы обратились в КХЛ с соответствующей просьбой и выразили уверенность, что "такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов".

"Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей. В настоящий момент чрезвычайные меры по нераспространению вируса, принимаемые правительством России, исключают возможность полноценного тренировочного процесса для команды, поскольку его продолжение подвергает большому риску заражения игроков, персонал и их семей", - говорится в заявлении.

При этом, отмечается в обращении "Ак Барса", "иностранные игроки и тренеры клуба обратились с настоятельной просьбой о возвращении к своим семьям и близким домой в Белоруссию, Латвию, Канаду, Швецию и Финляндию, и мы не имеем морального права им отказать в этом".

17 апреля КХЛ объявила о том, что берет паузу в сезоне до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее два клуба КХЛ - финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс", пробившиеся в четвертьфинал Кубка Гагарина, отказались от участия в соревновании в связи с угрозой COVID-19. В сериях 1/4 финала они должны были сыграть с петербургским СКА и новосибирской "Сибирью" соответственно.

В следующую стадию турнира пробились московские ЦСКА и "Динамо", казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев".