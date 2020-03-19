Олимпийский огонь передали Токио

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Торжественная церемония передачи олимпийского огня городу-хозяину летней Олимпиады 2020 года Токио прошла на Панафинейском стадионе в Афинах.

"Следуя рекомендациям властей Греции по борьбе с распространением коронавируса, программа церемонии была сокращена и проводится без зрителей", - сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Пламя, зажженное Верховной жрицей, было передано президенту Олимпийского комитета Греции, который, в свою очередь, передал факел представителю Оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото.

Далее Олимпийский огонь будет отвезен в Японию. Эстафета в Токио стартует 26 марта.

Ранее МОК заявлял, что пока не планирует переносить в другой город или отменять летнюю Олимпиаду в Токио. Сама Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.