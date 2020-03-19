Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

Олимпийский огонь передали Токио

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Торжественная церемония передачи олимпийского огня городу-хозяину летней Олимпиады 2020 года Токио прошла на Панафинейском стадионе в Афинах.

СпортМОК пока не будет принимать радикальных решений по ОИ-2020Читать подробнее

"Следуя рекомендациям властей Греции по борьбе с распространением коронавируса, программа церемонии была сокращена и проводится без зрителей", - сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Пламя, зажженное Верховной жрицей, было передано президенту Олимпийского комитета Греции, который, в свою очередь, передал факел представителю Оргкомитета "Токио-2020" Наоко Имото.

Далее Олимпийский огонь будет отвезен в Японию. Эстафета в Токио стартует 26 марта.

Ранее МОК заявлял, что пока не планирует переносить в другой город или отменять летнюю Олимпиаду в Токио. Сама Олимпиада должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Олимпиада-2020

Новости по теме

Новости

Глава КХЛ допустил возвращение "Йокерита" и "Ак Барса" в сезон

"Ак Барс" пригрозил сняться с плей-офф в случае решения КХЛ возобновить игры

В РФ рекомендовали отменить все официальные спортивные мероприятия с 21 марта

У игрока клуба НХЛ "Оттава" диагностирован коронавирус

Обладатель золота ЧМ-2018 Матюиди подхватил коронавирус

МОК пока не будет принимать радикальных решений по ОИ-2020

Ближайшие товарищеские матчи сборной России по футболу отменены

Лигу чемпионов и Лигу Европы отложили до спада коронавируса

Оставшиеся туры РПЛ сдвинут, а не отменят

Евро-2020 перенесен на следующий год

Евро-2020 перенесен на следующий год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');