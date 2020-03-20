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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Чемпионат России по волейболу приостановлен на неопределенное время

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приняла решение приостановить национальное первенство на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок, начиная с 20 марта.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID 19, и во исполнение приказа Минспорта от 16 марта, приостановить с 20 марта и до особого распоряжения проведение квалификационного раунда и финала за 1 - 6 места чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, а также чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги за 1 - 4 места", - говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Кроме этого, приостановлено проведение первенства России во всех возрастах.

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