ЧЕ по водным видам спорта перенесен из-за коронавируса

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Чемпионат Европы по водным видам спорта в 2020 году пройдет позже, чем запланировано, сообщается на сайте Европейской лиги плавания (LEN).

"Обстоятельства, связанные со вспышкой коронавируса на всем континенте, ограничения на поездки и другие меры, принятые в настоящее время большинством европейских правительств, вынудили Бюро LEN принять решение об отсрочке чемпионата Европы по водным видам спорта 2020 года", - говорится в сообщении.

Изначально соревнование, которое пройдет в Будапеште, было запланировано с 11 по 24 мая. Новая – предварительная – дата: с 17 по 30 августа.

Отмечается, однако, что если ситуация в ближайшие месяцы не нормализуется, ЧЕ могут перенести на 2021 год.

