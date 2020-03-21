Пауза в плей-офф ВХЛ продлена до 10 апреля из-за коронавируса

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Высшая хоккейная лига (ВХЛ) продлила паузу в матчах плей-офф до 10 апреля из-за коронавируса, сообщает пресс-служба лиги.

"Учитывая введенные ограничительные меры на проведение спортивных мероприятий в регионах, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса, Высшая хоккейная лига продлевает паузу в розыгрышах Кубка Петрова и Кубка Федерации до 10 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что лига на регулярной основе осуществляет мониторинг сложившейся ситуации и прорабатывает различные варианты продолжения соревнований. Также в приоритете стоит доиграть матчи плей-офф и определить победителей.

О формате и расписании игр Кубка Петрова и Кубка Федерации в ВХЛ сообщат после того, как будут отменены ограничительные меры.