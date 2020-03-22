Паоло Мальдини проходит лечение от коронавируса

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Легенда итальянского и мирового футбола Паоло Мальдини и его сын Даниэль проходят лечение от коронавируса COVID-19, сообщает издание Gazzetta dello sport.

Паоло Мальдини, ныне занимающий пост технического директора футбольного клуба "Милан", прошёл проверку на коронавирус, когда почувствовал себя плохо и узнал, что контактировал с заразившимся COVID-19 человеком. Такую же проверку прошёл и его сын, выступающий за молодежный состав "Милана".

Как 51-летний Паоло Мальдини, так и его сын четко соблюдают предписания властей об общенациональном карантине. Они идут на поправку. Лечение проходит без осложнений.

Паоло Мальдини - бывший игрок "Милана" и сборной Италии. Считается одним из сильнейших футбольных защитников всех времён.