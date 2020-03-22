Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Паоло Мальдини проходит лечение от коронавируса

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Легенда итальянского и мирового футбола Паоло Мальдини и его сын Даниэль проходят лечение от коронавируса COVID-19, сообщает издание Gazzetta dello sport.

Паоло Мальдини, ныне занимающий пост технического директора футбольного клуба "Милан", прошёл проверку на коронавирус, когда почувствовал себя плохо и узнал, что контактировал с заразившимся COVID-19 человеком. Такую же проверку прошёл и его сын, выступающий за молодежный состав "Милана".

Как 51-летний Паоло Мальдини, так и его сын четко соблюдают предписания властей об общенациональном карантине. Они идут на поправку. Лечение проходит без осложнений.

Паоло Мальдини - бывший игрок "Милана" и сборной Италии. Считается одним из сильнейших футбольных защитников всех времён.

Италия Паоло Мальдини

Новости

ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса

"Реал" определился с судьбой Зидана в клубе

Что случилось этой ночью: пятница, 20 марта

Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию

Олимпийский огонь прибыл из Греции в Японию

Носителем коронавируса в Татарстане оказался волейболист "Зенита"

Гран-при Монако "Формулы-1" впервые с 1954 года отменен

Еще три этапа "Формулы-1" перенесены из-за коронавируса

Паузу в чемпионате Англии по футболу продлили до 30 апреля

Федун инициирует обращение в ФИФА по реформам в футболе из-за коронавируса

Федун инициирует обращение в ФИФА по реформам в футболе из-за коронавируса
Российская премьер-лига-2019/20

Чемпионат РПЛ не возобновят, пока ограничения не снимут во всех регионах клубов

Чемпионат РПЛ не возобновят, пока ограничения не снимут во всех регионах клубов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');