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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге перенесли на сентябрь

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Исполком Европейской федерации самбо принял решение перенести сроки проведения ряда крупных турниров из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба FIAS.

Таким образом, чемпионат Европы по самбо-2020, запланированный с 21 по 25 мая в Екатеринбурге, состоится 17-21 сентября в том же городе.

Проведение первенства Европы по самбо среди юниоров и юниорок, юношей и девушек, запланированного на период с 9 по 13 апреля в городе Панагюрище, Болгария, перенесен на 10-14 декабря 2020 года.

Международные соревнования категории "А" "Мемориал Ю.М. Потапова", запланированные на период с 24 по 28 апреля во Владивостоке, состоятся 16-19 октября.

Кубок мира по самбо "Мемориал А.А. Харлампиева", запланированный на период с 19 по 22 марта в Москве, перенесен на лето. О точных сроках будет сообщено позднее.

самбо

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