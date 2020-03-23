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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

ОКР призвал спортивное сообщество не поддаваться панике

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России на фоне пандемии коронавируса готов поделиться с мировым спортивным сообществом опытом взаимодействия в кризисных ситуациях, говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

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"Олимпийский комитет России регулярно проводит необходимые консультации с партнерами по олимпийскому движению и готов делиться опытом взаимодействия в кризисных ситуациях. Считаем неприемлемым оказывать какое-либо давление на ответственные за проведение Игр организации и побуждать их к принятию поспешных решений", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

"Паника - худшее средство в существующих обстоятельствах. ОКР призывает всех участников спортивного сообщества сохранять олимпийское спокойствие, действовать планомерно и конструктивно в рамках подготовки к Играм 2020 года, делать все зависящее для формирования единой, коллегиальной позиции по волнующим всех нас вопросам, связанным с проведением Олимпиады в г. Токио", - отмечают в пресс-службе.

ОКР не сомневается, что "МОК и Оргкомитет Игр 2020 года примут взвешенные решения, продиктованные логикой происходящего и основанные на всестороннем анализе потенциально возможных сценариев развития ситуации".

"Для нас очевидно, что Олимпийские игры должны проводиться в атмосфере всеобщего большого праздника. Любые ограничения или угрозы, в том числе эпидемиологического характера, наносят серьезный удар по духу и самой сути главных спортивных соревнований в момент их проведения", - подчеркнули в ОКР.

"Олимпиада призвана объединять людей, разрушать искусственные барьеры, формировать основы общения и взаимопонимания между странами и народами. Задача ее организаторов - обеспечить для этого все условия. А задача всех членов олимпийской семьи - оказать полноценное содействие со своей стороны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что от участия в Олимпиаде в Токио отказались Австралия и Канада.

Олимпиада-2020

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