Все спортивные объекты в Подмосковье временно будут закрыты

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В связи с пандемией коронавируса и угрозой его распространения, в Московской области с 23 марта закрываются все спортивные объекты в регионе, сообщает Минспорт Подмосковья.

"Учреждения будут закрыты до особого отменяющего распоряжения", - говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства.

В Московской области действует режим повышенной готовности. До 10 апреля отменены спортивные мероприятия, также временно прекращены занятия в региональных спортшколах и секциях.

"Сегодня вышло постановление главного санитарно-эпидемиологического врача Московской области Микаиловой Ольги Михайловны, что с 23 марта закрываются объекты спорта, бассейны, фитнес-центры и аквапарки. Речь идет о том, что приостановлены занятия не только несовершеннолетних, но и взрослых спортсменов. Все объекты спорта будут закрыты и недоступны для населения до особого распоряжения", - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее из-за коронавируса в России и в мире были отменены многие соревнования.