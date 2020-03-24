Олимпийский комитет США призвал МОК перенести ОИ-2020

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Олимпийский и параолимпийский комитеты США после опроса 1780 спортсменов американской сборной призвали Международный олимпийский комитет (МОК) отложить проведение летних Игр в Токио.

"Мы благодарны 1780 спортсменам сборной США за то, что они поделились с нами своим голосом и внесли честный вклад в решение вопросов, связанных с COVID-19 и токийскими Играми (...). Наш самый важный вывод из этой широкой реакции спортсменов заключается в том, что даже если нынешние значительные проблемы в сфере здравоохранения могут быть устранены к концу лета, огромные нарушения в тренировочной среде, допинг-контроле и процессе квалификации не могут быть преодолены удовлетворительным образом. В связи с этим сейчас как никогда очевидно, что вариант отсрочки является наиболее перспективным, и мы призываем МОК принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное и справедливое проведение Игр для всех участников", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета.

Накануне член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что он располагает информацией о принятом МОК решении перенести на другие даты летние Олимпийские игры - 2020 в Токио. В пресс-службе МОК это заявление назвали "личным мнением" Паунда.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ признал, что Токийские Олимпийские и Паралимпийские игры, возможно, придется отложить, если они не смогут состояться в "полном объеме".

Как сообщают японские СМИ, 24 марта Абэ планирует провести телемост с главой МОК Томасом Бахом. К разговору присоединятся глава оргкомитета Олимпиады в Токио Ёсиро Мори и губернатор Токио Юрико Коикэ. Токио планирует попросить МОК как можно быстрее принять решение о том, как следует проводить Игры в условиях пандемии коронавируса.

Ранее Бах заявлял, что окончательное решение о возможном переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио будет принято через четыре недели. МОК исключил вариант полной отмены Игр.

Между тем, Австралия и Канада уже отказались отправлять своих атлетов в Токио.