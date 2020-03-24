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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

Всемирную шахматную олимпиаду в РФ перенесли на следующий год

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение отложить проведение Всемирной шахматной олимпиады-2020 на 2021 год, сообщает пресс-служба FIDE.

СпортОлимпиада-2020 перенесена на следующий годЧитать подробнее

"FIDE глубоко обеспокоена растущей пандемией COVID-19 и ее влиянием на жизнь людей. Принимая во внимание отчеты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), указывающие на постоянное увеличение числа случаев заражения во всем мире, и учитывая сегодняшнее заявление МОК в отношении Олимпийских игр в Токио 2020 года, FIDE решила отложить проведение 44-й Шахматной олимпиады (включая соревнования игроков с ограниченными возможностями) и Конгресс FIDE", - говорится в сообщении.

"Эти мероприятия, которые должны были быть проведены в Москве и Ханты-Мансийске летом 2020 года, перенесены на лето 2021 года в тех же местах. FIDE продолжит усердно работать для поддержки различных шахматных мероприятий, в то же время заботясь о здоровье и благополучии всего шахматного сообщества", - отмечается там же.

Всемирная шахматная олимпиада в 2020 году была запланирована на август.

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