ФИДЕ приостановил турнир претендентов в Екатеринбурге

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Международная федерация шахмат приняла решение остановить проведение Матча претендентов в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

"Сегодня правительство Российской Федерации объявило, что с 27 марта 2020 года Россия прекращает авиасообщение с другими странами без указания каких-либо временных рамок. ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков и чиновников домой. В этой ситуации и на основании п. 1.5. По правилам турнира кандидатов, президент ФИДЕ принял решение прекратить турнир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соревнование будет продолжено после того, как будет ликвидирована пандемия коронавируса.

"Как было предусмотрено специальными правилами, согласованными с игроками до начала мероприятия, результаты сыгранных семи туров остаются в силе, и турнир будет возобновлен в том же составе, начиная с игр восьмого тура", - отмечается там же.

Накануне в турнире прошел седьмой тур, соревнование достигло экватора. Лидируют россиянин Ян Непомнящий и фрнцуз Максим Вашье-Лаграв – по 4,5 балла. Всего в турнире играют восемь шахматистов. Победитель получит право сразиться за мировую корону с нынешним ее обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном.