Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Россиянин Непомнящий упустил единоличное лидерство в турнире претендентов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл в седьмом туре проходящего в Екатеринбурге шахматного турнира претендентов.

Поражение ему нанес представитель Франции Максим Вашье-Лаграв. Россиянин играл в этой партии черными фигурами.

Неудача в седьмом туре стоила Непомнящему единоличного лидерства в турнирной таблице: француз сравнялся с ним по очкам – по 4,5.

Всего в турнире, который достиг экватора, играют восемь шахматистов. Победитель получит право сразиться за мировую корону с нынешним ее обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном.

шахматы

Новости по теме

Новости
Допинг в российском спорте

Российский хоккеист Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за кокаин

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона

Олимпиада-2020 перенесена на следующий год

Абэ предложил главе МОК перенести Олимпиаду-2020 в Токио на год

Абэ предложил главе МОК перенести Олимпиаду-2020 в Токио на год

Германия предложила перенести Олимпиаду на 2021 год

Германия предложила перенести Олимпиаду на 2021 год

В МОК назвали слова члена организации о переносе ОИ его личным мнением

Член МОК сообщил о решении перенести Олимпиаду-2020

Член МОК сообщил о решении перенести Олимпиаду-2020

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок

ОКР призвал спортивное сообщество не поддаваться панике

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" отложили из-за коронавируса

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" отложили из-за коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');