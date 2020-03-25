Россиянин Непомнящий упустил единоличное лидерство в турнире претендентов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл в седьмом туре проходящего в Екатеринбурге шахматного турнира претендентов.

Поражение ему нанес представитель Франции Максим Вашье-Лаграв. Россиянин играл в этой партии черными фигурами.

Неудача в седьмом туре стоила Непомнящему единоличного лидерства в турнирной таблице: француз сравнялся с ним по очкам – по 4,5.

Всего в турнире, который достиг экватора, играют восемь шахматистов. Победитель получит право сразиться за мировую корону с нынешним ее обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном.