Японская газета узнала срок принятия решения по датам Олимпиады в Токио

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) примерно через три недели определит сроки проведения Олимпийских игр в Токио, перенесенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает японская газета The Mainichi со ссылкой на осведомленный источник.

По данным собеседника издания, летние Игры в Токио по просьбе международных спортивных федераций могут быть перенесены на весну 2021 года, чтобы избежать самых жарких недель токийского лета.

Во вторник глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сошлись во мнении, что летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио надо провести в другой срок из-за пандемии коронавируса. Они договорились, что Олимпиаду следует провести не позднее лета 2021 года.

Как отмечал Абэ, откладывать игры на несколько месяцев в нынешних условиях нет смысла, а если Олимпиаду перенести на 2021 год, то она может показаться совсем другим событием.