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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35

Федерация бодибилдинга России впервые проведет онлайн-турнир

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Федерация бодибилдинга России организовала онлайн-турнир, для участия в котором атлету достаточно отснять и отправить организаторам свои фото- и видеоматериалы, сообщает пресс-служба министерства спорта.

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"Фото и видео спортсменов совмещаются на экране и выставляются на обозрение зрителей и оценку судей", - отмечается в сообщении.

Всероссийский открытый онлайн-турнир стартует 16 апреля и будет транслироваться в прямом эфире. В прямом же эфире судьи из разных регионов, находясь в своих домах, будут оценивать спортсменов.

В марте в Москве уже прошли съемки для турнира. Ожидается, что на ближайший уикенд запланированы съемки и в других крупных городах РФ: Екатеринбург, Казань, Санкт Петербург, Владивосток, Нижний Новгород, Новосибирск. Отмечается, что материалы можно подготовить и в домашних условиях.

В турнире примут участие также спортсмены из Белоруссии.

Победители и призеры будут награждены денежными призами.

Вся информация о турнире оперативно размещается в инстаграме и на сайте Федерации бодибилдинга России.

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