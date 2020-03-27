Ночная хоккейная лига приостановила соревнования из-за коронавируса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ночная хоккейная лига объявила о приостановке соревнований из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба турнира.

"В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и руководствуясь рекомендациями министерства спорта РФ, органов здравоохранения и исполнительной власти, Ночная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении отборочного этапа и отмене финального этапа IX Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, который должен был состояться в Сочи с 3 по 17 мая этого года", - говорится в сообщении.

Решение вступает в силу с 27 марта и распространяется на все отборочные соревнования и мероприятия, включая выездные конференции и судейские семинары, встречи с легендами хоккея и мастер-классы, а также учебно-методические мероприятия и матчи закрытия этапов. Введенные ограничительные меры делают невозможными подготовку и проведение финального этапа в Сочи.

"В соответствии со статьей №5 регламента отборочного этапа Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона 2019/2020 определен алгоритм подведения итогов отборочного этапа", - подчёркивается в сообщении.