В РУСАДА приостановили тестирование на допинг из-за коронавируса

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил о приостановлении тестирования спортсменов на допинг из-за распространения коронавируса COVID-19.

"Несмотря на экспансию коронавирусной инфекции, РУСАДА продолжает свою работу. Вы можете полностью опираться на нас. При этом, мы соблюдаем режим, установленный руководством Российской федерации, и на данный момент времени нами приостановлено тестирование. О возобновлении тестирования мы Вас проинформируем", - заявил Ганус в видеообращении, опубликованном на официальном сайте РУСАДА в субботу.

"РУСАДА продолжает антидопинговое сопровождение в новом формате - дистанционно. Мы обеспечим полное антидопинговое сопровождение, вы получите новые, современные дистанционные форматы обучения, образования, информирования и предупреждения. Мы готовы поддерживать вас на дистанционной основе", - добавил он.