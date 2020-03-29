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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35

МОК и Япония определились с датой переноса Игр в Токио

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Токийская летняя Олимпиада, перенесенная на следующий год из-за коронавируса, может пройти в июле 2021 года, сообщают в воскресенье японские СМИ.

По их данным, Международный олимпийский комитет (МОК) и японские организаторы, ведущие переговоры о возможных строках проведения Игр, близки к решению о том, чтобы назначить датой церемонии открытия Олимпиады 23 июля 2021 гола.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о задержке примерно на один год во вторник после переговоров с президентом МОК Томасом Бахом.

Перенос Олимпиады является сильным ударом по Японии, которая вложила $12 млрд в подготовку, отмечают СМИ.

Япония МОК ОИ-2020

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