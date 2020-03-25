Эстафету олимпийского огня Игр в Токио отложили

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет и Оргкомитет "Токио 2020" приняли решение отложить эстафету олимпийского огня Игр 2020 года в Токио в связи с переносом самих Игр.

"Оргкомитет решил отложить Эстафету Олимпийского огня Токио-2020, которая должна начаться 26 марта. Организационный комитет объявит новые даты Эстафеты Олимпийского огня после того, как будет установлено новое расписание Игр", - говорится в сообщении пресс-службы МОК.

В минувший вторник Международные олимпийский и паралимпийский комитеты приняли решение перенести летнюю Олимпиаду 2020 на 2021 год.

Церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2020 года прошла 12 марта в Древней Олимпии в Греции. 19 марта на церемонии в Афинах Огонь был передан Японии, а на следующий день его доставили в Токиюю