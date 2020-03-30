Бывший тренер "Локомотива" и "Авангарда" Пелино заразился коронавирусом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер хоккейного клуба "Локомотив" Майкл Пелино и его супруга Кимберли заразились коронавирусом, сообщает в твиттере пресс-служба ярославского клуба.

В другом твите со ссылкой на агента тренера сказано, что состояние Пелино несколько улучшилось.

Дорогие болельщики!

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У Майкла Пелино и его супруги Кимберли врачи диагностировали коронавирус (COVID-19). В настоящее время Майкл вместе с семьёй находится дома, в Канаде, где получает необходимую медицинскую помощь. pic.twitter.com/90hKYVYHJH — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) March 29, 2020

Пелино входил в тренерский штаб "Авангарда" с 2018 по 2019 год, в следующем сезоне канадец тренировал "Локомотив". Его контракт с ярославским клубом действует до конца апреля, однако из-за отмены плей-офф КХЛ Пелино досрочно вернулся в Канаду.