СМИ назвали дату открытия перенесенной Олимпиады-2020

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Перенесенная на следующий год летняя Олимпиада-2020 начнется 23 июля 2021 года, сообщает портал NHK со ссылкой на источник в правительстве Токио.

"По информации из источников в городских властях, летние Олимпийские игры стартуют 23 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

24 марта было официально объявлено о переносе на следующий год Олимпийских и Паралимпийских игр-2020. Причина - вспышка коронавируса, парализовавшая спорт во всем мире. Из-за нее были отменены или перенесены многие международные крупнейшие соревнования, а также национальные первенства.

Изначально Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.