Футболисты "Спартака" согласились на снижение зарплат на 40%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" выразили согласие на сокращение своей заработной платы.

"Сегодня после обсуждения с руководством клуба футболисты первой команды "Спартака" приняли решение о том, что готовы пойти на значительное понижение зарплат в связи с приостановкой сезона", - говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

"Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше. Таким образом, наша первая команда решила поддержать остальной клуб в непростой ситуации", - отмечается там же.

Как сообщалось, игроки "Спартака" ушли на карантин, откуда их планируется вернуть не раньше 4 мая.

Пауза в чемпионатах из-за коронавируса ударила по бюджетам многих клубов мира, некоторые понесли многомиллионные потери. В связи с этим игроки ряда команд согласились на снижение зарплат. В частности, футболисты испанской "Барселоны" не только отказались от 70% зарплат, но еще и решили внести взносы, чтобы поддержать персонал клуба, дать ему возможность получать 100-процентные зарплаты.