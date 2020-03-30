Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:21

Футболисты "Барселоны" отказались от 70% зарплат ради персонала клуба

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси объявил о том, что игроки команды отказались от внушительной части своих зарплат на время карантина, вызванного вспышкой коронавируса.

СпортЕвро-2020 перенесен на следующий годЕвро-2020 перенесен на следующий годЧитать подробнее

Как объяснил футболист, на эту акцию игроки пошли ради того, чтобы обеспечить персоналу клуба полноценные заработные платы во время паузы в сезоне.

"Наступил момент отказаться от 70% нашей заработной платы во время карантина. Мы поможем нашему клубу обеспечить 100% зарплаты неспортивному персоналу", - приводит слова Месси "Би-би-си". При этом, по словам Месси, футболисты намерены сделать дополнительные взносы в пользу клубного персонала.

Ранее "Барселона" заявляла о том, что клуб из-за паузы в сезоне получит многомиллионные убытки, в связи с чем пойдет на сокращение заработной платы.

Из-за вспышки коронавируса в миру были отменены и перенесены многие крупные международные и национальные турниры.

футбол ФК Барселона Лионель Месси коронавирус

Новости по теме

Новости

Бой Поветкина против Уайта перенесен

Российского боксера Кушиташвили перевели под домашний арест

МОК официально утвердил новые даты проведения Олимпиады-2020

МОК официально утвердил новые даты проведения Олимпиады-2020

СМИ назвали дату открытия перенесенной Олимпиады-2020

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 марта

МОК и Япония определились с датой проведения Олимпиады в Токио

МОК и Япония определились с датой проведения Олимпиады в Токио

В России все спортивные базы закроются с 29 марта из-за коронавируса

Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Заразившийся коронавирусом французский волейболист "Зенита" выздоровел

Допинг в российском спорте

Российский хоккеист Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за кокаин

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');