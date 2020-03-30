Футболисты "Барселоны" отказались от 70% зарплат ради персонала клуба

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси объявил о том, что игроки команды отказались от внушительной части своих зарплат на время карантина, вызванного вспышкой коронавируса.

Как объяснил футболист, на эту акцию игроки пошли ради того, чтобы обеспечить персоналу клуба полноценные заработные платы во время паузы в сезоне.

"Наступил момент отказаться от 70% нашей заработной платы во время карантина. Мы поможем нашему клубу обеспечить 100% зарплаты неспортивному персоналу", - приводит слова Месси "Би-би-си". При этом, по словам Месси, футболисты намерены сделать дополнительные взносы в пользу клубного персонала.

Ранее "Барселона" заявляла о том, что клуб из-за паузы в сезоне получит многомиллионные убытки, в связи с чем пойдет на сокращение заработной платы.

Из-за вспышки коронавируса в миру были отменены и перенесены многие крупные международные и национальные турниры.