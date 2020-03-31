Футболисты "Спартака" отправились на карантин до 4 мая

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" перешли на домашние тренировки по индивидуальной программе.

"В связи с обязательным режимом самоизоляции, который введен в Москве и Московской области для борьбы с распространением коронавируса, руководство и тренерский штаб ФК "Спартак-Москва" приняли решение о том, что футболисты продолжат поддерживать форму по индивидуальной программе из дома", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

"При этом, - отмечается в сообщении, - игроки красно-белых будут оставаться в постоянном контакте с тренерским и медицинским штабами клуба".

Предварительно, тренировки первой команды возобновятся 4 мая.

На весеннюю паузу в сезоне, вызванную вспышкой коронавируса, "Спартак" ушел, находясь на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России: в 22 матчах команда набрала 28 очков. Кроме того, она завоевала путевку в 1/2 финала Кубка России, где должна встретиться с петербургским "Зенитом".

С дальнейшей судьбой российского чемпионата Российская премьер-лига (РПЛ) планирует определиться 10 апреля.