Матыцин рассказал о самочувствии гимнаста и тренера, подхвативших коронавирус

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министерство спорта сообщает, что спортсмен и тренер, заразившиеся коронавирусом и доставленные домой с учебно-тренировочной базы "Новогорск", находятся в нормальном состоянии.

"Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин связался со спортсменом и тренером сборной команды России по спортивной гимнастике, у которых выявлен предварительный положительный диагноз на коронавирус COVID-19. Оба сообщили, что чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.

"Спортсмен находится под постоянным контролем врачей в больнице, тренер - на самоизоляции дома. В телефонных разговорах Министр поддержал обоих в непростой ситуации, пожелал им здоровья и подчеркнул, что Министерство спорта будет постоянно находиться на связи и готово оказать необходимую помощь", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на подмосковной учебно-тренировочной базе "Новогорск" выявлены два случая заражения коронавирусом. База закрыта на дезинфекцию, а проживающие там спортсмены изолированы.