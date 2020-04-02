Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04

Матыцин рассказал о самочувствии гимнаста и тренера, подхвативших коронавирус

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министерство спорта сообщает, что спортсмен и тренер, заразившиеся коронавирусом и доставленные домой с учебно-тренировочной базы "Новогорск", находятся в нормальном состоянии.

"Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин связался со спортсменом и тренером сборной команды России по спортивной гимнастике, у которых выявлен предварительный положительный диагноз на коронавирус COVID-19. Оба сообщили, что чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.

"Спортсмен находится под постоянным контролем врачей в больнице, тренер - на самоизоляции дома. В телефонных разговорах Министр поддержал обоих в непростой ситуации, пожелал им здоровья и подчеркнул, что Министерство спорта будет постоянно находиться на связи и готово оказать необходимую помощь", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на подмосковной учебно-тренировочной базе "Новогорск" выявлены два случая заражения коронавирусом. База закрыта на дезинфекцию, а проживающие там спортсмены изолированы.

гимнастика коронавирус

Новости

Подхватившие коронавирус гонщики "Газпром-РусВело" выписаны из больницы в ОАЭ

Тренер мужской сборной России по боксу заразился коронавирусом

Тренер мужской сборной России по боксу заразился коронавирусом

Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Фергюсоном

Нурмагомедов сообщил об отмене боя с Фергюсоном

Все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая

Все футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая

"Уимблдон"-2020 отменен из-за коронавируса

"Уимблдон"-2020 отменен из-за коронавируса

УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок

УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок

СМИ сообщили о намерении Ибрагимовича покинуть "Милан" после сезона

СМИ сообщили о намерении Ибрагимовича покинуть "Милан" после сезона

СМИ опубликовали фото новой формы сборной России по футболу

"Ювентус" задумался о продаже Роналду, чтобы покрыть убытки из-за коронавируса

Бой Поветкина против Уайта перенесен

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');