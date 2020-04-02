Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова из-за отмены боя с Фергюсоном

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор считает, что причиной отмены боя россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона стала трусость спортсмена из РФ.

"Дело в том, что и Тони, и Хабиб ближе к бою играли "на слабо", и Хабиб струсил первым. Счет стал 3:2 в пользу Тони. Хабиб улетел из США домой в разгар кризиса. Поздравляю, Тони", - написал Макгрегор в твиттере.

The fact of this matter is, both Tony and Khabib where engaged in a game of chicken here towards the fight bell. With Khabib chickening out first. Making it 3-2 in pullouts in Tony"s favour. Khab scurried out of the U.S to home, and amid the crisis. Very high risk.

Congrats Tony. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 2, 2020

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном по разным причинам неоднократно переносили. Сорвалась и пятая попытка поединка – он должен был пройти 18 апреля в США. Накануне Нурмагомедов заявил, что бой отменен, и посетовал, что из-за вспышки коронавируса не может вылететь в США на поединок.

Между тем, в октябре 2018 года Нурмагомедов встречался с Макгрегором и одолел его удушающим приемом.

На счету Нурмагомедова в боях UFC 28 побед в 28 поединках.