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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04

Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова из-за отмены боя с Фергюсоном

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор считает, что причиной отмены боя россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона стала трусость спортсмена из РФ.

"Дело в том, что и Тони, и Хабиб ближе к бою играли "на слабо", и Хабиб струсил первым. Счет стал 3:2 в пользу Тони. Хабиб улетел из США домой в разгар кризиса. Поздравляю, Тони", - написал Макгрегор в твиттере.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном по разным причинам неоднократно переносили. Сорвалась и пятая попытка поединка – он должен был пройти 18 апреля в США. Накануне Нурмагомедов заявил, что бой отменен, и посетовал, что из-за вспышки коронавируса не может вылететь в США на поединок.

Между тем, в октябре 2018 года Нурмагомедов встречался с Макгрегором и одолел его удушающим приемом.

На счету Нурмагомедова в боях UFC 28 побед в 28 поединках.

Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор

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