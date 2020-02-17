Дебютный гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Реалом"

Федор Смолов празднует гол в ворота "Реала" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу между "Реалом" и "Сельтой" завершился вничью.

Результат встречи, прошедший на поле "Реала" в Мадриде, - 2:2.

На седьмой минуте "Сельту" вывел вперед российский нападающий Федор Смолов, для которого этот гол стал первым после перехода в испанский клуб из московского "Локомотива" (на правах аренды).

На 52-й минуте "Реал" отыгрался благодаря голу Тони Крооса, на 65-й счет стал 2:1 в пользу мадридцев после реализованного Серхио Рамосом пенальти.

"Сельта" ушла от поражения на 85-й минуте, когда точный удар нанес Сантьяго Лоренсо.

Что касается Смолова, он был заменен на 70-й минуте.

"Реал" набрал 53 очка, он – единоличный лидер чемпионата. "Сельта" – на 17-м месте, 21 балл.