РУСАДА уличило двоих российских легкоатлетов в нарушении антидопинговых правил

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Результаты российской бегуньи Александры Степановой аннулированы в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщила в среду пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Аннулирование применяется с даты совершения нарушения, заключавшегося в сотрудничестве с дисквалифицированным тренером, то есть с 15 ноября 2018 года.

Также с 3 марта на два года дисквалифицирован прыгун в длину Дмитрий Бобков за употребление запрещенных препаратов.