Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:45

РУСАДА уличило двоих российских легкоатлетов в нарушении антидопинговых правил

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Результаты российской бегуньи Александры Степановой аннулированы в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщила в среду пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Аннулирование применяется с даты совершения нарушения, заключавшегося в сотрудничестве с дисквалифицированным тренером, то есть с 15 ноября 2018 года.

Также с 3 марта на два года дисквалифицирован прыгун в длину Дмитрий Бобков за употребление запрещенных препаратов.

РУСАДА Александра Степанова Дмитрий Бобков

Новости

Гран-при Канады "Формулы-1" перенесен на неопределенный срок

В Кремле отвергли факт подкупа при получении РФ права провести ЧМ-2018

В Кремле отвергли факт подкупа при получении РФ права провести ЧМ-2018

Победитель боя Фергюсон – Гейджи встретится с Нурмагомедовым

Гейджи официально стал соперником Фергюсона вместо Нурмагомедова

СМИ назвали нового соперника Фергюсона вместо Хабиба

СМИ назвали нового соперника Фергюсона вместо Хабиба

Смолов нарушил карантин в Испании и вернулся в Россию

Смолов нарушил карантин в Испании и вернулся в Россию

"Бавария" продлила контракт с главным тренером

Английская премьер-лига продлила паузу на неопределенный срок

Английская премьер-лига продлила паузу на неопределенный срок

РПЛ нацелилась доиграть сезон в начале июня - середине июля

Подхватившие коронавирус гонщики "Газпром-РусВело" выписаны из больницы в ОАЭ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');