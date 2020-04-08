Итальянский бегун-олимпиец умер от коронавируса вслед за своим отцом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Бывший итальянский легкоатлет Донато Сабиа скончался в результате заражения коронавирусом на 57-м году жизни, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

Сабиа специализировался в беге на средних дистанциях. В частности он был участником финальных забегов на 800 м на олимпийских играх в 1984 и 1988 годах, где занял пятое и седьмое места соответственно. Кроме того, он является победителем чемпионата Европы-1984 в помещении в беге на эту же дистанцию.

Сабиа скончался в своем родном городе Потенца на юге Италии. Незадолго до него от коронавируса умер и его отец.