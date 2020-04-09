Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48

Персонал сборных России по волейболу обязали сидеть дома до ноября

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Персонал, работающий с мужской и женской сборными России по волейболу, должжен находиться дома до ноября 2020 года, сказал "Интерфаксу" источник в национальной команде.

"Сегодня я позвонил в федерацию и мне сказали, что все сотрудники не будут ходить на работу до ноября", - сообщил собеседник агентства.

При этом, по его словам, выплата заработной платы сохраняется.

Как и во многих других дисциплинах и странах, волейбольный сезон в России взял паузу из-за коронавируса. Не проводятся, соответственно, и международные соревнования с участием национальных команд.

волейбол

Новости по теме

Новости

Тульский "Арсенал" вновь исключен из баскетбольной Суперлиги

Паоло Мальдини и его сын вылечились от коронавируса

Гран-при Канады "Формулы-1" перенесен на неопределенный срок

В Кремле отвергли факт подкупа при получении РФ права провести ЧМ-2018

В Кремле отвергли факт подкупа при получении РФ права провести ЧМ-2018

Победитель боя Фергюсон – Гейджи встретится с Нурмагомедовым

Гейджи официально стал соперником Фергюсона вместо Нурмагомедова

СМИ назвали нового соперника Фергюсона вместо Хабиба

СМИ назвали нового соперника Фергюсона вместо Хабиба

Смолов нарушил карантин в Испании и вернулся в Россию

Смолов нарушил карантин в Испании и вернулся в Россию

"Бавария" продлила контракт с главным тренером

Английская премьер-лига продлила паузу на неопределенный срок

Английская премьер-лига продлила паузу на неопределенный срок
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');