Персонал сборных России по волейболу обязали сидеть дома до ноября

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Персонал, работающий с мужской и женской сборными России по волейболу, должжен находиться дома до ноября 2020 года, сказал "Интерфаксу" источник в национальной команде.

"Сегодня я позвонил в федерацию и мне сказали, что все сотрудники не будут ходить на работу до ноября", - сообщил собеседник агентства.

При этом, по его словам, выплата заработной платы сохраняется.

Как и во многих других дисциплинах и странах, волейбольный сезон в России взял паузу из-за коронавируса. Не проводятся, соответственно, и международные соревнования с участием национальных команд.