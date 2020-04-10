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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48

Турнир UFC 249 отменен

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Турнир по смешанным единоборствам UFC 249, запланированный на 18 апреля в США, отменен, заявил президент UFC Дана Уайт.

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"UFC 249 не состоится 18 апреля, несмотря на усилия президента UFC Даны Уайт. Все остальные события UFC также были отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса", - сообщает портал ESPN

"Сегодня нам позвонили с самого высокого уровня, представители властей попросили меня отступить и не проводить турнир в следующую субботу", - сказал Уайт.

ESPN имеет пятилетний контракт на эксклюзивный показ боев UFC.

Главным поединком бойцовского вечера 18 апреля должно было стать противостояние между американцами Джастином Гейджи и Тони Фергюсоном. Изначально с Фергюсоном должен был драться россиянин Хабиб Нурмагомедов, но, сославшись на невозможность вылететь из России в США из-за коронавируса, он сообщил об отмене боя.

UFC

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