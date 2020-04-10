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Финансирование подготовки сборной России к ОИ в Токио увеличено на 265 млн рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Исполком Олимпийского комитета России в связи с переносом сроков проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио на 2021 год продлил реализацию программы подготовки национальной команды к Играм до 30 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба ОКР в пятницу.

"В связи с переносом сроков проведения Игр в Токио на 2021 год, Исполком ОКР утвердил решение Бюро Исполкома о продлении периода реализации программы содействия подготовке кандидатов в члены Олимпийской команды России и обеспечения участия Олимпийской делегации Российской Федерации в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония) до 30 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что общий объем финансирования для обеспечения потребностей Общероссийских спортивных федераций в 2020-2021 годах в рамках данной программы увеличен на 265 миллионов рублей.

"Данные средства будут выделены после перераспределения расходов внутри четырехлетнего финансового плана ОКР за счет оптимизации, сокращения и переноса отдельных статей", - отмечается в сообщении.

"При этом в полном объеме продолжает действовать утвержденное решением Исполкома ОКР в ноябре 2018 года Положение о финансировании программ, мероприятий и проектов дополнительного обеспечения подготовки и участия российских спортсменов в Олимпийских играх по заявкам общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр", - отмечается там же.

По состоянию на 1 апреля 2020 года для обеспечения дополнительного финансирования мероприятий общероссийских спортивных федераций в рамках программы Токио-2020 и на основании поданных ОСФ заявок ОКР уже выделил 545 миллионов 780 тысяч рублей, в частности, на финансирование трансферов и оплата услуг и труда российских и иностранных тренеров, медицинского и административного персонала, технических и научных специалистов, осуществляющих подготовку и обеспечение участия российских спортсменов в Олимпийских играх - 296,58 млн рублей.

На финансирование изготовления, приобретения, транспортировки и установки спортивного и научного оборудования, спортивного инвентаря, животных, участвующих в соответствии с правилами вида спорта в спортивных соревнованиях по данному виду спорта, оборудования для подготовки спортивного инвентаря, их страхования, расходных и комплектующих материалов, экипировки, программного обеспечения, включая оргтехнику, приобретения и страхования специального автотранспорта/автотранспорта с последующим дооборудованием выделено 112,73 млн. рублей.

На оплату лечебных и восстановительных мероприятий членов и кандидатов в члены олимпийской команды России выделено 0,70 млн. рублей.

На финансирование мероприятий антидопингового обеспечения спортивной подготовки спортсменов кандидатов в олимпийскую команду России и/или ее членов выделено 4,49 млн рублей.

На финансирование расходов по подготовке и проведению конференций, семинаров, программ повышения профессиональной компетенции тренеров и специалистов в рамках подготовки к Олимпийским играм выделено 1,01 млн. рублей.

На финансирование проезда, проживания и питания спортсменов, тренеров и специалистов, использования спортивных объектов и восстановительных центров (баз), транспорта во время спортивных, тренировочных, тестовых и организационно-технических мероприятий в рамках подготовки к Олимпийским играм направлено 54,93 млн. рублей.

На финансирование мероприятий в рамках реализации и внедрения в практику, с учетом накопленной в ОКР научно-методической базы, проекта ОКР "Изучение особенностей хронобиологической и климатогеографической адаптации высококвалифицированных спортсменов в условиях проведения Игр XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)" направлено 71,91 млн. рублей.

На финансирование уставных целей в рамках подготовки к Олимпийским играм направлено 2,28 млн рублей.

В общей сложности, начиная с 2016 года, за весь период действия Программы ОКР Токио-2020 Олимпийский комитет России профинансировал мероприятия на сумму свыше 900 млн рублей.

ОКР Олимпиада-2020

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