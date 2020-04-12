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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:40

Скончался легендарный британский гонщик "Формулы-1" Мосс

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Ушел из жизни британский экс-гонщик Формулы-1 Стирлинг Мосс, выступавший в 50-х года ХХ века, сообщает пресс-служба гоночной серии.

Ему было 90 лет.

Мосс выступал с 1951 по 1961 годы на автомобилях Vanwall, Maserati и Mercedes.

Он ни разу не становился победителем сезона Формулы-1, однако, на его счету 16 побед на этапах.

"За свою десятилетнюю карьеру Мосс одержал 16 побед, некоторые из которых стали поистине культовыми в истории этого вида спорта - его победы 1961 года в Монако и Германии, в частности, часто считались классикой всех времен", - отмечается в сообщении.

Также он участвовал в ралли, побеждал в гонке "24 часа Ле-Мана".

Мосс перестал выступать в 1962 году после того, как попал в аварию. Позднее он стал спортивным корреспондентом, освещавшим Формулу-1. С 2018 года он перестал появляться на публике.

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